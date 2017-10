Coupe du monde 2018: Non, Daesh n'a pas (encore?) menacé Messi, Ronaldo et le Mondial

Cristiano Ronaldo — Manu Fernandez/AP/SIPA

Après Lionel Messi, Didier Deschamps et Neymar ce serait donc au tour de Cristiano Ronaldo d'être menacé par l'organisation de l'Etat islamique. Depuis plusieurs jours, des montages photos mettant en scène des célébrités du monde du football prisonnières de Daesh et accompagnés de messages menaçant l’organisation de la Coupe du monde 2018 en Russie sont massivement diffusées sur les réseaux sociaux. Ils seraient l’œuvre du groupe terroriste, selon certains médias.

Voici les 2 posters attribués à daesh (en plein combat en Syrie) qui soi disant menace Messi & Deschamps. Plus c’est gros plus ça passe pic.twitter.com/iuQa57eNWY — Nacéra (@NasNacera) October 28, 2017

Officiellement, Daesh n’a pas menacé la Coupe du monde

Ces montages ont cependant été diffusés par la Wafa Media Foundation, une branche non officielle de sympathisants de Daesh. Contactée par 20 Minutes, une source a confirmé qu’il s’agissait de photomontages non officiels et non pas d’un appel de Daesh incitant ses partisans à s’attaque au Mondial-2018. Les journalistes spécialistes de la question islamiste, Wassim Nasr et Romain Caillet, ont déjà tweeté à ce sujet et leurs opinions convergent.

Pareil pour Ronaldo, l'infographie qui circule depuis hier n'est pas celle d'une branche media officielle de l'#EI https://t.co/0IqDPVUGTD — Romain Caillet (@RomainCaillet) October 30, 2017

Chers confrères, non l’#EI n’a pas menacé #Deschamps ni #Messi, les bruits des sympathisants sur les réseaux sociaux ne sont pas des appels — Wassim Nasr (@SimNasr) October 29, 2017

« A travers ces photos, les soutiens de l’organisation de l’Etat islamique (EI) annoncent leur souhait de voir des attentats contre le Mondial de foot 2018 en Russie », a averti Romain Caillet, dans une interview accordée à L’Express.

Pour l’heure, « Daesh n’a pas formellement menacé la Coupe du monde 2018 », précise notre source, alors que Romain Caillet pense que « l’EI prendra ensuite le relais et appellera lui-même à s’attaquer à cette compétition ».