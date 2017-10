EN DIRECT. Ligue Europa: L'OM se fait punir (et c'est assez logique)... Suivez OM-Guimaraes et Nice-Lazio en live

Salut la famille et bienvenue à la maison pour suivre cette doublette française en Ligue Europa avant de nous attaquer au déplacement lyonnais à Everton à 21h. En attendant, on va s’ouvrir l’appétit avec, pour l’OM, la réception des Portugais de Guimaraes au Vélodrome et, pour l’OGC Nice, celle des Italiens de la Lazio à l’Allianz Riviera. Les hommes de Rudi Garcia ont l’occasion, en recevant le dernier du groupe, de basculer définitivement dans la bonne partie de ce mini-championnat. Côté Niçois, leaders du groupe à égalité de points avec leurs adversaires du soir (6 points), la victoire serait quasiment synonyme de qualification. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir puisque la Lazio réalise un super début de saison et compte bien poursuivre sur sa lancée.

>> On se retrouve sur les coups de 18h45 pour suivre en simultané ces deux matchs OM-Guimaraes et Nice-Lazio !