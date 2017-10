«Assez d'argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie», Djokovic va ouvrir un resto gratuit pour les sans-abris

Novak Djokovic — MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Redonner à la Serbie ce que la Serbie m’a donné. » Voilà comment Novak Djokovic a annoncé l’ouverture prochaine de son nouveau restaurant. Nouveau, car la star du tennis s’est déjà lancée depuis un moment dans la restauration, après l’ouverture d’un premier établissement à Belgrade en 2009, puis d’un deuxième à Monaco (là où il réside) en 2015.

Mais ce coup-ci, l’idée est carrément différente puisque le Serbe compte offrir le couvert à chaque sans-abri et déshérités qui se pointera à la porte.

« L’argent n’est pas un problème pour moi »

« L’argent n’est pas un problème pour moi. J’ai gagné assez d’argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie. Je pense qu’il (le peuple serbe) le mérite après tout le soutien qu’il m’a apporté, a-t-il expliqué dans des propos repris par leSun. Pourquoi de la nourriture gratuite ? L’alimentation est le combustible auquel j’attribue toute ma réussite. De toutes les choses que j’ai expérimentées dans ma vie de sportif, une alimentation saine est ce qui m’a le plus changé. »

Bon, pour ce qui est de l’explication, un simple « ça me paraît normal de tendre la main à ceux qui ont moins » passait aussi, mais là on fait mal aux mouches. Djokovic fait un beau geste envers ceux qui ont eu moins de chance que lui dans son pays, et c’est bien ça qui compte. Rép' à ça Patrice Evra.