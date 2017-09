Salut la famille !!! Après le match de l’OM, on enchaîne directement par cette deuxième rencontre européenne d’un club français. Au programme, un petit Lyon-Atalanta Bergame au Parc OL (vous pouvez l’appeler le Groupama Stadium si vous voulez, mais ne comptez pas sur nous pour le faire). Après un match nul dans tous les sens du terme face à l’Apollon Limassol il y a deux semaines, les hommes de Pep Genesio vont devoir se reprendre ce soir s’ils ne veulent pas (déjà) se retrouver en situation d’urgence dans le groupe E.

>> On vous retrouve vers 20h30 pour se mettre gentiment dans le bain. Soyez là, soyez pleins (on parle de nombre et non d’alcoolisation, hein !).