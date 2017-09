24': C'était écrit qu'on allait voir un but sur une cagade de l'une ou l'autre des deux équipes. Et bizarrement, bam, c'est sur le Losc (alias Lille La Scoumoune) que ça tombe ! Une magnifique passe en retrait de Thiago Maia pour... Jovetic. Bon, derrière le buteur monégasque n'est pas maladroit non plus. Une belle frappe tendue au deuxième poteau et l'affaire est réglée.