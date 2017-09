PSG: Pour être sûr de jouer contre le Bayern, Neymar zappe le déplacement à Montpellier

Neymar lors du match PSG-Saint Etienne au Parc des Princes, le 25 août 2017. — FRANCK FIFE / AFP

Légèrement touché à un pied, Neymar et le staff médical du PSG ont décidé que le Brésilien zapperait le déplacement du PSG ce week-end à Montpellier (match samedi à 17 heures) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Selon RMC, le club a préféré prévenir que guérir, et on le comprend. Ça serait con d’aller se manger un tacle crado sur une pelouse de La Mosson (trop) souvent moyenne. Cette absence devrait donc permettre à Draxler d’avoir à nouveau une carte à jouer en tant que titulaire.

Neymar est bien blessé au pied droit et donc forfait face à Montpellier #PSG pic.twitter.com/UXMXnTHSgG — AllezParis.fr (@allezparisfr) September 22, 2017

Pour le reste, Flaco Pastore est, comme d’hab, en soin pour guérir une douleur au mollet, et on apprend via Le Parisien qu’Angel Di Maria, qui était pourtant pressenti pour faire le voyage dans l’Hérault, sera lui aussi laissé à la maison après une blessure à une cuisse contractée en sélection. Faut dire que l’Argentin n’a repris l’entraînement avec le groupe que mercredi… Le PSG pourra compter en revanche sur le retour de Marco Verratti. Pour ce match, Emery devrait aussi faire tourner aux postes de latéraux, en alignant Berchiche et Meunier à la place de Kurzawa et Dani Alves.

Neymar absent à Montpellier, pour le XI, tu dois choisir entre Draxler et Di Maria. Avant, tu perdais Erding, t’avais Jean-Eudes Maurice. — Mathieu Faure (@matfaure) September 22, 2017

En défense centrale, c’est la paire Marquinhos-Kimpembe qui tient la corde. Dans une semaine importante pour le PSG, avec trois matchs en sept jours (Montpellier, Bayern et Bordeaux), le staff parisien savoure le luxe d’avoir un banc XXL et une profondeur incroyable notamment aux postes d’attaque.