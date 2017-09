Coupe Davis: Quand Tsonga envoie balader Noah en plein match

Yannick Noah et Jo-Wilfried Tsonga lors de la demi-finale de coupe Davis France-Serbie — PHILIPPE HUGUEN / AFP

La scène est passée inaperçue dans le stade et à la télé. Et pourtant, elle témoigne de la tension qui régnait avant le deuxième simple de l’équipe de France. Alors que Pouille venait de s’incliner lors du premier match, Yannick Noah n’arrive pas à masquer son stress.

Et au moment d’haranguer Tsonga en début de match, ce dernier l’a gentiment remis à sa place. « Jo m’a dit, « C’est bon, Yan, je le tiens ». Je l’ai laissé faire. Ça m’a permis de gamberger. Je l’ai laissé faire », raconte le capitaine de l’équipe de France. Une version que confirmée un peu plus tard par Tsonga lui-même.

« On a tous des façons d’être coaché. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de soutien, d’autres un peu moins. Moi je pense faire partie de ces joueurs qui ont besoin de sérénité autour pour jouer mon meilleur tennis. Je suis déjà très nerveux et quand il y a beaucoup d’informations, j’ai du mal à les regrouper. Yan a eu l’expérience suffisante pour se rendre compte que j’étais bien dans le match et que je n’en attendais pas moins de lui. »