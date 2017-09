EN DIRECT. Ligue Europa: L'OM a déjà la pression... Nice étrenne un nouveau statut... Marseille-Konyaspor et Waregem-Nice à vivre en live

20h47: Pour patienter, je vous donne la compo de l'OM. Première titularisation depuis des lustres pour le jeune Kamara au milieu de terrain. Mais contrairement à la mise en place ci-dessous, on part plus sur un 4-3-3 en fait. Avec Sanson dans le coeur du jeu et Payet-Germain-Thauvin devant.

#EuropaLeague : Le XI de départ aligné par l'OM ce soir. Amavi titulaire, Payet capitaine et Kamara au milieu