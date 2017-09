EN DIRECT. Apollon Limassol-Lyon: Les Lyonnais s'installent tranquillement dans le match...

L'OL débarque dans un stade qu'il connaît bien. C'est ici, à Nicosie, que les Lyonnais avaient subi une humiliation marquante en se faisant sortir en 8e de finale de Ligue des champions par l'APOEL, en 2012. Voilà pour l'anecdote, car pour le reste, évidemment, tout a changé. L'adversaire, déjà, puisque c'est l'Apollon Limassol qui se dresse devant l'OL cette fois. Et puis l'effectif rhonadien n'a plus rien à voir avec celui de l'époque. Ce serait bien que le score (1-0) change également. Demi-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, les Lyonnais feraient bien de s'imposer dans ce premier match de poule. Les Chypriotes passent en effet pour l'adversaire le plus faible d'un groupe plutôt relevé, où figurent Everton et l'Atalanta Bergame.

>> Rendez-vous à la sortie du boulot pour suivre l'entrée en lice des Lyonnais en Coupe d'Europe.