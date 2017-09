EN DIRECT. Nice-Monaco: Balotelli enfonce un peu plus les Monégasques (3-0)... Suivez le match avec nous

MagicBamby

Franchement Sidibé faut arrêter cette escroquerie. Ça fait 2 ans qu'il est mauvais défensivement. Faute inutile sur le premier but, carrément absent sur le deuxième. Ok il monte et peut faire des bons trucs, mais c'est pas son rôle ! Le pire c'est qu'on a personne en France à son poste du coup il est même titulaire en EDF. Scandale...

>> Et sur le troisième, il se fait déposer par Balotelli qui trottine à peine sur son appel de balle. Costaud le gaillard.