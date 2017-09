Après son agression, Pierre-Ambroise Bosse donne des nouvelles et remercie ses nombreux soutiens

Pierre-Ambroise Bosse, rouge de joie après sa victoire en finale du 800m, aux Mondiaux de Londres, — Martin Meissner/AP/SIPA

Aprèsla lourde agression dont il a été victime lors de ses vacances en Gironde fin août, Pierre-Ambroise Bosse récupère peu à peu. Son attaque avait ému un large public, fan de l’athlète devenu champion du monde du 800m aux Mondiaux de Londres.

Mercredi, afin de rassurer tout ce petit monde, Pierre-Ambroise Bosse a publié un message sur sa page Facebook. « Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour l’affection que vous m’avez apportée, écrit-il. Ce soutien m’a vraiment rendu fort. Aujourd’hui je vais beaucoup mieux. Bientôt deux semaines depuis cette agression. Les examens sont encourageants. Mes fractures ont besoin de 6 semaines pour guérir, ce qui correspond à mon temps de repos forcé avant la reprise. »

« Mais le plus important est ailleurs, poursuit l’athlète blessé. Certains témoignages m’ont fendu le cœur. Et je me suis senti tout petit face aux atrocités que certains ont vécues dans leur vie. Je reviendrai vers vous rapidement pour vous faire part d’une de mes initiatives prochainement… Maintenant, je dois avancer et tourner la page. J’aimerais que vous la tourniez avec moi. »

S’il n’est pas apte à reprendre les chemins des pistes d’athlé’, Bosse annonce tout de même qu’il sera présent auDécanation d’Angers ce week-end afin de fêter avec tous ceux qui l’ont soutenu lors de cette saison incroyable.