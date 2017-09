EN DIRECT. Mondiaux de judo: Il est beaucoup trop fort! Teddy Riner est en demies... Emilie Andeol en repêchage... Suivez le live...

Un an. Voilà un an que Teddy Riner n'a plus enfilé son kimono pour mettre des raclées sur les tatamis du monde entier. La dernière fois, c'était à Rio de Janeiro, où il avait glané sans grande surprise la médaille d'or. Aujourd'hui, à Budapest, il ne vise rien d'autre que la gagne. Un neuvième titre mondial est en jeu, et seule la victoire compte à ses yeux. On repassera donc pour le spectacle. Ca va tirer du kimono, se regarder dans les yeux et jouer tactique. On notera que Teddy n'est pas exempté des tout premiers combats étant donné qu'il n'a pas combattu depuis très longtemps. La journée s'annonce rude pour le combattant français.

>> Rendez-vous à 10h pour le début du live