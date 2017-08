EN DIRECT. Nantes-Lyon: L'oiseau ou le fauve? Suivez le live du match dès 17h...

Salut à toutes et à tous! On repart pour un nouveau live de Ligue 1 avec un joli Nantes-Lyon au programme. Le 15e reçoit le 4e, le canari contre le lion, Ranieri contre Pep Genesio... Même la Ligue des champions peine à nous offrir de telles affiches (ouais bon, faut bien que je vende mon live hein). Bref. Pas grand chose à signaler si ce n'est que l'OL a l'opportunité de passer devant son rival stéphanois en cas de succès et que Nantes serait bien inspiré de ne pas perdre un troisième match consécutif histoire de ne pas s'enliser dans une mini-crise de début de saison.

>> On se donne rendez-vous vers 17h pour le départ réel de ce live