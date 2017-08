Rencontre au sommet: Dédé Gignac a rendu visite au bébé tigre qui porte son nom au Mexique

André-Pierre Gignac a rencontre le bébé tigre qui porte son nom, au Mexique, le 22 août 2017. — @10APG

Gignac face à Gignac. La rencontre au sommet au lieu dans un zoo du Nuevo Leon, au Mexique. Dédé Gignac a en effet rendu visite au bébé tigre - ou tigreau - qui porte son nom depuis la semaine dernière, suite au vote de quelque 3.000 écoliers. Le Français a publié une petite vidéo de l’événement sur son compte Twitter.

Ya conocí a mi tocayo"GIGNAC", gracias a los niños que votaron por mi nombre, gracias al parque la Pastora por la invitación, Tarde mágica pic.twitter.com/5iY7ks7lWR — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 21, 2017

« Merci aux enfants qui ont voté pour mon nom, merci au Parc la Pastora pour l’invitation, après-midi magique », a tweeté l’ancien attaquant de Toulouse et de l’OM. Avec plus de 700 votes, le nom de « Gignac » avait été préféré à ceux de Byako et Raja. Le Français, arrivé en 2015, est vraiment en train de devenir l’idole des jeunes au Mexique.