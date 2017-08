L'idole des jeunes: Un bébé Tigre du zoo de Monterrey s'appelle «Gignac»

André-Pierre Gignac sous le maillot des Tigres de Monterrey, en avril 2017. — D. Dyck / AP / Sipa

Un bébé tigre de Bengale a été baptisé «Gignac», en l'honneur de l'attaquant français du club de football des Tigres de Monterrey, suite au vote de quelque 3.000 écoliers, ont annoncé lundi les autorités de l'Etat mexicain du Nuevo Leon.

Avec plus de 700 votes, le nom de «Gignac» a été préféré à ceux de Byako et Raja pour baptiser le premier bébé tigre du Bengale né dans un zoo du Nuevo Leon, a annoncé lundi Edgar Acosta, directeur du service des parcs et forêts de cet Etat du nord du Mexique.

André-Pierre Gignac, ancien attaquant de Toulouse et de l'Olympique de Marseille, «est très heureux et très fier que les enfants aient pensé à lui et l'aient ainsi distingué», a déclaré M. Acosta.