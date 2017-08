EN DIRECT. Mercato: Monaco résigné à lâcher Mbappé... Benzema va prolonger au Real... La journée en live

Linfernal

Bonjour liver,

Il semblerait qu on se dirige vers un transfert de mbappe au psg. Etant supporter de ce club, je pense que c est une erreur. Tout d abord le montant du transfert, il faut etre serieux il ne vaut jamais ce montant aujourd'hui. Ensuite son salaire, il y a du monde qui va frapper a la porte d henrique, cavani, rabio, verratti pour ne parler que d eux. Comment va t il maintenant refuser toute augmentation pour ceux qui ont deja plus ou moins fait leur preuve? Ensuite vis a vis des autres clubs, autant le coup de neymar est genial et les autres clubs ont tord de s en plaindre et font preuve d hypocrisie, autant je pense que mbappe sera le gros coup de trop. Je pense que dans le sport et l entreprise en général il y a besoin d une certaine diplomatie. En mettant 200 millions sur mbappe le psg va s attirer les foudres de l europe entiere et l uefa ne pourra pas rester les bras croisés. Vien entendu je pense que les historique d europe n ont pas de leçon a donner vu leurs passés mais tous les avoir completement a dos n est pas une bonne idée, neymar suffisait amplement en attaque et le.psg aurait pu finir son mercato avec fabinho a 60 millions et avoir une equipe tres compétitive. Ensuite et dernier point, comment tout cela peut passer dans le fpf? La vraiment j ai de grosses inquietudes!!!

>> Salut Linfernal et merci pour ton beau commentaire. Je suis globalement d'accord avec toi sur les questions que soulèvent ce transfert. Notamment celle du salaire, mais je ne pense pas qu'il soit aussi haut que ce rapportent certains médias. A voir.

Sur le bien fondé de ce transfert, sportivement aussi, je me pose des questions. Il y a cependant une chose, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que ce mec est un futur ballon d'or en puissance, et que Paris a toujours dit vouloir le futur Ballon d'or. A un moment, tu peux pas le laisser partir au Real Madrid et dire dans 3 ans "merde, j'ai laissé passé le ballon d'or alors que j'avais une fenêtre de tir". Et tant pis si ça vexe certains autres clubs.