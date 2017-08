EN DIRECT. MERCATO: Mundo Deportivo annonce un accord entre Monaco et le PSG pour Mbappé... Suivez le live avec nous

Taff92

Je suis à peu près sûr que cette rumeur mbappé est du vent. Un moyen de pression de l entourage ?

>> J'ai du mal à voir en quoi l'entourage aurait quelque chose à gagner en lançant la rumeur d'un accord entre les deux clubs. Si pression il doit y avoir de la part du clan Mbappé, ça serait pour affirmer aux dirigeants monégasques que s'ils ne le vendent pas à Paris cet été (encore faut-il que l'opération soit réalisable après le recrutement de Neymar), il refusera de prolonger avec Monaco. Après, je t'avoue que je prends "l'info" de Mundo Deportivo avec pas mal de recul. Du côté de @ParisUnited (compte Twitter toujours très bien informé), on parle d'un possible prêt de Guedes à Monaco pour faciliter le deal. On reste aux aguets, si j'en sais plus dans la journée je vous balancerai tout ça.