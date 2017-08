VIDEO. Supercopa: Le Real coule le Barça avec un super Benzema et un Asensio toujours plus fort

Goooooool de Kariiiiim — Francisco Seco/AP/SIPA

Après avoir perdu Neymar, le Barça a donc perdu tout court. Le Real Madrid a remporté un deuxième clasico en moins d’une semaine et s’est adjugé la Supercopa d’Espagne en battant le rival catalan 2-0. C'est le septième titre de Zinédine « magicien » Zidane sur le banc du Santiago Bernabeu. Monstrueux.

Sans Ronaldo, l’Asensio sociale et le but de Benzema

Monstrueux est aussi le but d’Asensio à la quatrième minute. On n’a pas encore les images mais sachez que le Real tient là un futur ballon d’Or. Ronaldo absent, c’est le jeune Espagnol qui a pris ses responsabilités en envoyant une praline des 25 mètres dans la cage de Ter Stegen. Et Karim Benzema n’a pas été en reste non plus. Voyez comment il surclasse le pauvre Umtiti sur le deuxième but. L’OL, meilleure académie d’Europe.

Zimdine Zizou s’est montré très heureux après la rencontre. Ce début de saison que tout le monde annonçait compliqué et possiblement annonciateur d’un déclin à venir aura finalement solidifié son statut de meilleur coach du moment. « Je suis heureux, j’aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c’est fabuleux », a savouré le technicien français en conférence de presse.