VIDEO. Allemagne: Franck Ribéry défait les lacets de l'arbitre, elle le grille et tout le monde se marre

Ribéry débriefe sa blagounette avec l'arbitre, sa cible du jour. — Capture d'écran Youtube

Franck Ribéry navigue dans une dimension lolesque qu’on n’atteindra jamais. Alors qu’il est déjà réputé au Bayern Munich, voire globalement dans toute l’Allemagne, pour ses talents de farceurs, le Français en a rajouté une couche samedi, en plein match de coupe d’Allemagne contre Chemnitz.

Au moment de se préparer à taper un coup franc, le n°7 du Bayern en a profité pour défaire en loucedé les lacets de l’arbitre. Le mec est totalement inarrêtable !

Une petite blagounette qui ne l’a d’ailleurs pas empêché de claquer une superbe but dans la foulée. Après le but, Madame l’arbitre, qui a remarqué la vanne de Ribéry, est venue causer avec lui. Et vu son sourire, il faut croire qu’elle a plutôt bien pris le geste.