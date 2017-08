Mercato: Ousmane Dembélé va signer à Barcelone et devenir le deuxième joueur le plus cher du monde

Ousmane Dembélé devrait signer à Barcelone, un accord a été trouvé entre le club catalan et Dortmund le 10 août 2017. — action press/Shuttersto/SIPA

Le Barça n’a peut-être pas encore perçu les 222 millions d’euros du transfert de Neymar au PSG - ce qui explique pourquoi la lettre de sortie du joueur n’est toujours pas arrivée à la LFP -, mais ça ne l’empêche pas de réinvestir déjà une partie du pactole.

Annoncé depuis plusieurs jours, le recrutement d’Ousmane Dembélé est plus qu’imminent. L’Equipe indique ce jeudi que Barcelone et Dortmund doivent finaliser le deal avant la fin de journée. On parle d’un transfert d’environ 120 millions d’euros, ce qui va faire du jeune international français, tout juste 20 ans, le deuxième joueur le plus cher du monde.

>> EN DIRECT. Mercato: L'OM officialise l'arrivée d'Amavi... Imbula met le cap sur Monaco... Les transferts de jeudi à suivre en live

Dembélé est attendu en Catalogne dans les prochaines heures pour signer son contrat. Son entraîneur Peter Bosz a indiqué qu’il ne s’était pas présenté à l’entraînement. «Il n'est pas venu aujourd'hui. Nous avons essayé de le joindre, j'espère que rien de grave n'est arrivé», a déclaré le coach Néerlandais en conférence de presse. A priori rien de trop grave pour lui, non…