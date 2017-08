EN DIRECT. Mercato: Dembélé réfléchit à l'idée de rejoindre le Barça... L'OM se positionne sur Amavi...

11h53: L'OM a de la suite dans les idées (et le blé qui va avec en plus de ça !)

Alors qu'il devait signer à Séville (ce qui aurait été un super coup et pour le club et pour le joueur), Jordan Amavi s'est vu jeter comme un malpropre après une visite médicale non-satisfaisante. Et mon cul c'est un crispy tender ? En vrai, c'est une histoire de gros sous qui a fait capoté le deal à la dernière minute. Tant mieux pour la France car en plus de Nice, son club formateur, l'OM vient à son tour d'entrer dans la danse. Les Olympiens ont compris qu'avoir Tonton Pat', c'était sympa pour faire des vidéos en bagnole mais que ça l'était moins si tu veux performer toute une saison en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Zubi' aurait donc proposé à Aston Villa un prêt d'une année avec option d'achat obligatoire à 10 millions. On attend de voir la réaction du club anglais.