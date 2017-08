Mondiaux d'athlétisme: «C'est inhumain et antisportif», l'agent de Justin Gatlin furieux contre le président de la Fédé

Le podium du 100m des Mondiaux de Londres, avec Justin Gatlin en or et Usain Bolt médaille de bronze. — Martin Meissner/AP/SIPA

L’agent du controversé champion du monde du 100m Justin Gatlin a dénoncé, lundi, le traitement « inhumain » et « antisportif » infligé selon lui à son poulain par la Fédération internationale (IAAF) et son président Sebastian Coe.

Le patron de l’IAAF, qui milite pour des bannissements à vie en cas de récidive, avait déclaré dimanche sur la BBC que le succès du Gatlin, contrôlé positif à deux reprises et notamment suspendu quatre ans pour dopage entre 2006 et 2010, n’était pas « le scénario idéal » pour son sport. Sebastian Coe n’a pas caché, après la défaite de Bolt en finale du 100m, qu’il aurait préféré voir le Jamaïcain sur la plus haute marche du podium.

🇺🇸 Papa Gatlin défend son fils devant la polémique : "Les huées des fans, un manque de respect pour le sport" ➡️ https://t.co/9KmyP6xYAA pic.twitter.com/aEk2PPEwPb — SFR Sport (@SFR_Sport) August 7, 2017

« Je ne cautionne pas le dopage mais Justin Gatlin a purgé sa peine »

« Je suis indigné, a réagi Renaldo Nehemiah, l’agent de Gatlin et ancien détenteur du record du monde du 110m haies. Je ne cautionne pas le dopage mais Justin Gatlin a purgé sa peine, il respecte les règles et l’IAAF l’a réintégré. Donc raconter une histoire dans laquelle il serait le méchant, ce n’est réellement pas juste. C’est inhumain et antisportif. »

>> A lire aussi : Mondiaux: La victoire de Justin Gatlin? «Ce n'est pas le scénario idéal», admet Sebastian Coe

« Lord Coe est membre de l’IAAF qui a établi les règles et les sanctions. Quand vous avez purgé votre peine, vous êtes censés être réintégré. S’ils n’en veulent pas, il faudrait alors qu’ils changent les règles », a-t-il ajouté. Ça sera peut-être le cas à l’avenir…