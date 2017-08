VIDEO. Mondiaux: Justin Gatlin sifflé sur le podium du 100m, Usain Bolt acclamé

Le podium du 100m des Mondiaux de Londres, avec Justin Gatlin en or et Usain Bolt médaille de bronze. — Martin Meissner/AP/SIPA

C’était à prévoir. D’ailleurs, le président de la Fédération internationale Sebastian Coe avait annoncé la couleur un peu plus tôt dans la journée. Lors de la cérémonie de remise des médailles du 100m, ce dimanche soir, le vainqueur Justin Gatlin a été copieusement sifflé par le public londonien, alors qu’Usain Bolt a été acclamé.

Bolt célébré, Gatlin... hué !! Le podium de 100m hommes a eu lieu sur https://t.co/LFEbjeFQPt #LONDON2017 pic.twitter.com/kB8LzsAiWD — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 6, 2017

Les sifflets du public avaient déjà accompagné samedi la victoire de l’Américain de 35 ans, témoins du trouble et du malaise causés par sa résurrection, celle d’un sprinteur rattrapé par la patrouille de l’antidopage à deux reprises durant sa longue carrière (pour usage d’amphétamines en 2001, de testostérone en 2006).

« Qu’est-ce qui justifie qu’on me traite de "bad boy" ? Est-ce que je vous ai un jour mal parlé ? Ai-je eu un mauvais comportement ? J’ai toujours serré la main de mes adversaires, je les ai toujours félicités. Les médias à sensation ont fait de moi un "bad boy" et d’Usain un héros. OK. Mais je ne sais pas d’où viennent ces accusations. J’ai été puni, mais maintenant je suis propre », avait répondu Gatlin, très énervé, en conférence de presse.