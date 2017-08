Mondiaux d'athlétisme: Usain Bolt perd le dernier 100 mètres de sa carrière, au profit de Justin Gatlin

Usain Bolt et Justin Gatlin, le 5 août 2017 à Londres. — AFP

On était loin d’avoir imaginé ce scénario. Usain Bolt a terminé troisième du dernier 100 mètres de sa carrière. Incroyable… l’ultra titré jamaïcain a été devancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman.

Usain Bolt s’est élancé couloir 4 à côté de Christian Coleman, couloir 5. Et, au final, le Jamaïcain a dû se contenter de la 3e place (9’95) derrière Justin Gatlin et son compatriote Christian Coleman (9’94). Champion olympique 2004 et du monde 2005 du 100 mètres, Justin Gatlin, 35 ans et suspendu quatre ans pour dopage dans sa carrière, a bouclé la ligne droite en 9 sec 92/100e

#Instantané 📷 Justin Gatlin prive Usain Bolt d'une fin de carrière royale sur 100 m, mais lui rend hommage après la course @jewelsamad #AFP pic.twitter.com/Y0byG2L8IF — Agence France-Presse (@afpfr) August 5, 2017

Bolt pèse 11 médailles d’or mondiales et huit olympiques

Une heure plus tôt, Usain Bolt s’était qualifié pour la finale du 100 m des Championnats du monde d’athlétisme à Londres, avec un temps de 9 sec 98. Il avait déjà été devancé dans la troisième et dernière demi-finale par l’Américain Christian Coleman, meilleur temps des demies en 9 sec 97.

Comme la veille en séries, Bolt, qui pèse 11 médailles d’or mondiales et huit olympiques, avait pris un mauvais départ. Vendredi déjà, il s’était plaint des starting-blocks.

Bolt participera encore au relais 4X100 dans une semaine

Invaincu depuis les JO de 2008 en grande compétition, si on excepte le titre mondial du 100 m abandonné sur disqualification lors de la finale 2011 (faux départ) à Daegu (Corée du Sud), Bolt a disputé ce samedi sa dernière course individuelle avant sa retraite.

Il participera encore au relais 4X100 dans une semaine. Le samedi 12 août sera donc le jour de ses adieux définitifs à la compétition.