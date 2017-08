EN DIRECT. Mercato: Sneijder devrait bien signer à Nice... L'OM fait une offre pour Jovetic...

15h04: Et on commence avec l'ENORME coup qu'est en train de nous concocter l'OGC Nice. On en parle depuis quelques jours, mais là ça sent très bon: Wesley Sneijder pourrait débarquer sur la côte d'Azur les amis. Nice-Matin annonce une signature imminente, d'ici à demain. Quel kiffe de voir ce joueur en L1 si ça se fait bien...