VIDEO. L'OGC Nice réalise un gros coup et se qualifie sur la pelouse de l'Ajax

Kluivert au duel avec Seri. — Olaf KRAAK / ANP / AFP

Les hommes de Lucien Favre peuvent continuer à rêver de Ligue des champions après leur match nul (2-2) arraché sur le terrain de l’ Ajax d’Amsterdam. Les Aiglons ont bien entamé la rencontre en ouvrant le score dès la troisième minute par l’intermédiaire de Souquet. On vous laisse apprécier la qualité de la construction de ce but, c’est du bonbon au caramel.

Manque de pot (ou de force, ou de talent), quelques minutes après ce but les Niçois vont carrément lâcher prise. Du pain béni pour les Hollandais qui vont égaliser avant la pause grâce à un superbe but signé Van de Beek.

Au retour des vestiaires, les joueurs du Gym vont subir les assauts hollandais et, à force de donner le bâton, vont se faire à nouveau surprendre. Encore une fois, on vous laisse déguster cette action de grande classe.

Finalement, alors que Nice ne montrait plus rien ou presque et qu’on se dirigeait vers une bonne vielle élimination des familles, le but salvateur est arrivé grâce au jeune Vincent Marcel. Sur ce coup, on peut aussi et surtout dire merci à Jean-Michaël Seri pour cette talonnade venue d’ailleurs. Chapeau mon petit.