EN DIRECT. Ajax-Nice: L'Ajax revient au score, les Niçois sont dans le dur... Suivez ce live avec nous

Salut les pandas et bienvenue sur le canapé le plus confortable de France pour suivre ce match retour entre l’Ajax et l’OGC Nice dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Bon, je vous vois d’ici, avec vos mines penaudes, à vous dire que l’affaire est presque déjà pliée après le match nul (1-1) concédé par les Aiglons à la maison la semaine passée. Et pourtant il ne faut pas. Non. Et ce même s’il faudra faire sans Super Mario, touché à l’aller, et que l’Ajax joue à domicile, poussée par un stade en fusion avec ses joueurs après le grave accident subi par Abdelhak Nourri, la jeune pépite du club. Sur le papier, je vous l’accorde, tous les éléments sont contre nous, mais sur le papier seulement. Et puis merde, les Niçois n’ont pas claqué une saison de dingo l’an passé pour se faire sortir début août sans avoir entendu résonner l’hymne de la Ligue des champions. Alors on y croit, et pi c’est tout.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h15-20h30 pour commencer à se chauffer la couenne tous ensemble.