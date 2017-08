Paris-2024: «On sent beaucoup de satisfaction», Tony Estanguet s'y voit (presque) déjà

Tony Estanguet, le co-président de Paris 2024, lors de la conférence de presse de clôture de la visite du CIO le 16 mai 2017. — ISA HARSIN/SIPA

Alors que Los Angeles a annoncé sa candidature pour l’organisation des Jeux olympiques de 2028, et que Paris s’est retrouvé, de fait, face à un boulevard pour accueillir ceux de 2024, Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, s’est réjoui de cette nouvelle.

Ce matin nous sommes plus que jamais #ReadyFor24. Proud to be part of the @Paris2024 team. The Games get closer to 🇫🇷 😉 pic.twitter.com/gwgFgOpcVs — Tony ESTANGUET (@TonyESTANGUET) August 1, 2017

« C’est une étape importante, ça fait plus de deux ans que l’on est dans cette compétition avec l’objectif de gagner les Jeux de 2024. On s’est rapproché dans la nuit [de lundi à mardi] de manière efficace de cet objectif. On sent beaucoup de satisfaction, d’enthousiasme. On sent que c’est en train de se réaliser et de se concrétiser, donc c’est formidable », a d’abord déclaré l’ancien kayakiste.

#JO2024 à Paris : "On a tout pour réussir des Jeux qui feront date", estime Tony Estanguet https://t.co/6QN6bFyk1c pic.twitter.com/ePg8lABzUJ — franceinfo (@franceinfo) August 1, 2017

Prévue à l’origine pour départager les deux candidatures, la session de Lima, le 13 septembre prochain, va forcément être chamboulée. « Ça va modifier un petit peu la dernière ligne droite de cette aventure, a concédé Estanguet. On a la session de Lima à préparer, mais dont on ne connaît pas encore complètement le format. On a bien conscience qu’elle ne peut plus être sur le même format. On attend de savoir comment cela va évoluer. » Ce qui est sûr, c’est que la délégation parisienne s’y rendra avec le sourire jusqu’aux oreilles.