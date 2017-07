Tour de France 2017: Marseille la belle accueille le contre la montre final... Ce qui nous attend lors de la 20e étape

Un voilier, ici près de Marseille — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Tout ce qu’il faut savoir de la 20e étape du Tour de France à Marseille.

Ce qu’il s’est passé hier

Après une centaine de bornes avec une échappée d’une vingtaine de coureurs (le peloton étant clairement largué), on pensait que la victoire finale se jouerait entre tous ces bonshommes. Mais une accélération de Keukeleire a fait du dégât et laissé 11 mecs sur le carreau. Finalement, à trois kilomètres de l’arrivée, Boasson Hagen a donné le coup de pédale victorieux pour s’imposer en solitaire.

Les maillots distinctifs

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le Vert : Michael Matthews (Sunweb)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

Le tweet du jour

Un vainqueur d’étape qui t’explique qu’une victoire se joue sur un choix de rond-point. C’est facile le vélo, en fait.

Edvald Boasson Hagen : "Je savais qu'il fallait prendre le rond-point par la droite". Comme quoi il faut toujours lire le roadbook! #TDF2017 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 21, 2017

L’étape du jour

Ah Marseille ! A peine Céline Dion a-t-elle plié bagage que c’est le Tour qui débarque dans la cité phocéenne. C’est la première fois que la ville accueille une étape de contre-la-montre en individuel et les téléspectateurs vont se régaler en voyant les coureurs défiler dans ce cadre paradisiaque. Au programme, un départ du stade Vélodrome, l’avenue du Prado puis les bords de la méditerranée. Les coureurs monteront ensuite jusqu’au palais du Pharo avant d‘aller claquer la bise à Notre-Dame de la Garde avant de revenir pour un finish au Vél. Alors, il est ty pas beau ce programme ?

A quelle heure prendre l’antenne ?

J’ai envie de vous dire que tout dépend de qui vous voulez voir courir. Hé, dans le doute, allumez la téloche dès le départ (13h45) et mettez-vous des petits réveils selon les heures de passage de vos poulains.

Ce qui va se passer demain

Vu qu’on sait très bien que l’issue finale est déjà jouée, on vous a mitonné deux scénar', selon que vous soyez rêveurs ou terre à terre.

Pour les terre à terre

Chris Froome montre à tout le monde que le daron c’est lui et personne d’autres. Ses poursuivants au général se font croquer au chrono par le Britannique qui, pourtant, ne porte pas sa combinaison supersonique. Et même s’il ne termine pas premier de ce contre-la-montre, faut pas abuser non plus (victoire haut la main de Tony Martin), Chris lève les bras. Le Tour est de nouveau à lui et tant pis pour nous, Français, qui avons cru en Roro pendant trois semaines.

Pour les rêveurs

Chris Froome décide contre toute attente de vêtir sa combinaison à picots et, tonnerre sur le Tour, les organisateurs décident, au terme d’une table ronde bien arrosée de Pastis, de finalement la juger illégale. Toute la Sky est exclue du Tour. Bardet, qui s’est senti pousser des ailes, pète un chrono de malade que lui-même n’aurait pas imaginé faire même dans le plus beau de ses rêves (victoire de Pierre Latour, au passage) et le voilà en jaune pour monter sur les Champs. Hip hip hip…

Choisissez votre camp.