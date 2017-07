EN DIRECT. Mercato: Manchester City veut faire des folies... Lyon continue de dégraisser… Suivez la journée transferts de ce jeudi avec nous

Hola, Hello, Bonjour les petits loups, comment ça va en ce jeudi ? On se retrouve pour le petit live mercato du jour. Evidemment, on attend tous l'officialisation du transfert de Neymar au PSG. Les supporters parisiens de la rédac' se rongent les ongles depuis deux jours, ils sont au plus mal. Promis, on parlera aussi des autres clubs. Allez viens, on sera bien !