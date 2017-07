EN DIRECT. Tour de France 2017: Kittel déjà largué... Le vent fait des dégats… Suivez la 16e étape avec nous...

Salut à tous! Le repos c'est bien, mais la sieste de début d'étape, c'est mieux. Aujourd'hui, le peloton aborde une étape sur le papier pas bien compliquée avec deux côtes faciles et du plat pour finir. SAUF QUE. Sur la dernière partie de l'étape, les routes seront plates, dégagées et exposées au vent. Gros risque de bordures en perspective donc. Après on ne va pas se mentir... On aborde la troisième semaine, les organismes sont fatigués. Donc même si les conditions sont favorables, les équipiers rouleurs auront-ils les moyens physiques et psychologiques de faire sauter le peloton. On l'espère. Parce que sinon cette étape sera chiante et se terminera par une victoire de Kittel au sprint.

>> Rendez-vous vers 15h pour le début de ce live