EN DIRECT. JO: Alors, heureux? Paris aura les Jeux ! Suivez l'attribution et réagissez avec nous

18h: Et on saura quand ?

A priori, le 13 septembre à Lima. Mais un accord pourrait avoir lieu avant. Le gagnant aura donc 2024, le perdant 2028 et quelques avantages. On évoque notamment une compensation financière et une rallonge de 200 millions de dollars au milliard et demi-accordé pour l’organisation de l’événement. Armand de Rendinger évoque aussi une possible « nouvelle répartition des bénéfices et des pertes, et aussi un droit de regard sur le choix des disciplines sportives », tout ça pourrait donc se transformer en « victoire économique quand on fera les comptes à la fin […] ce n’est pas forcément la ville qui sera la plus heureuse à Lima qui restera la plus heureuse en 2028 ».