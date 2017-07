VIDEO. Wimbledon: Rafael Nadal s'éclate le crâne en sautant dans le couloir menant au court n°1

Aie, ma tête... — Ray Tang/Cover Images/SIPA

Rafael Nadal est un animal, un monstre d’abnégation et de motivation. Tenez, avant chaque match, on le voit s’échauffer, s’étirer et même bondir dans les couloirs menant aux courts. Lundi, avant d’entrer sur le court n°1, l’Espagnol a comme d’habitude répété son petit rituel. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Rafa a testé sa détente verticale sous un seuil de porte. Résultat, il s’est cogné bien comme il faut.

Pas de quoi blesser Nadal, hein. D’ailleurs il s’est bien marré avec Muller, son adversaire en huitièmes de finale à Wimbledon, juste après la scène.