EN DIRECT. Mercato: Verratti est de retour à Paris et présente ses excuses... Lukaku va signer à Manchester United... Suivez le live avec nous

12h00: Salut les vacanciers, salut les travailleurs, et rerererebienvenue chez vous sur 20minutes.fr pour une nouvelle journée de mercato. Plus les jours passent, plus les choses deviennent sérieuses. D'autant que les clubs anglais commencent enfin à lâcher leur pèze. Allez, venez, on va bien se marrer !