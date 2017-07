Tour de France 2017: Du punch, du punch et encore du punch... Ce qui nous attend pour la 3e étape

Philippe Gilbert sera LE big favori de l'étape de lundi — Gian Ehrenzeller/AP/SIPA

Voici le programme du jour du lundi 3 juillet pour la 3e étape, entre Verviers et Longwy (212,5 km).

> Ce qui s’est passé hier

Plein de trucs alors que l’étape ne s’y prêtait pas vraiment. Mais la pluie a décidé d’emmerder le peloton et de provoquer une chute assez spectaculaire à 30km de l’arrivée. Froome et Bardet ont été pris dans le mouvement, sans gravité, et ont fini par recoller sur le peloton après avoir accusé un retard de 30 secondes. A l’arrivée, Kittel a réglé le sprint en patron pour s’offrir son dixième succès sur le Tour de France.

>> A lire aussi : Tour de France 2017: Marcel Kittel remporte la 2e étape Düsseldorf-Liège

> Les maillots

Le jaune : Geraint Thomas

Le vert : Marcel Kittel

Le pois : Taylor Phinney

Le blanc : Kueng

> L’étape du jour

Une mini-classique greffée au Tour de France. Et on ne va pas s’en plaindre. Un peu plus de 200 km avec cinq bosses dont une de 4e et une arrivée en 3e catégorie dans les 18 derniers kilomètres. Ça va puncher dans tous les sens, du moins on l’espère.

Le profil de la 3e étape - Capture d'écran (Tour de France)

> A quelle heure prendre l’antenne ?

Comme toujours, ça dépend de votre approche. Si vous voulez faire dodo, le début de l’étape vous aidera à plonger dans un sommeil paisible. Mais il faudra être présent dès 16h30 pour la dernière heure de course histoire de ne pas louper l’ascension des deux dernières côtes.

> Le tweet du jour

Meilleur combatif du jour, Yoann Offredo aime beaucoup le rouge.

Ça n'était pas très loin mais le peloton s'est tout de même imposé aujourd'hui !

Bravo au combatif du jour @OffredoYoann ! 👍👍#PrixAntargaz pic.twitter.com/ltwjIydzup — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) July 2, 2017

> Notre conseil lecture

Pas de gros papier de fond mais une polémique. Le « vortex », des bandes de petites billes d’air réparties sur les bras et les épaules, qui permettraient d’améliorer l’aérodynamisme et donc le gain de puissance, aurait été utilisé par les coureurs de l a Sky pendant le prologue. Et ça n’a pas plus à la FDJ.

Tour de France 2017: La Sky a-t-elle utilisé une combinaison aérodynamique interdite lors du prologue? https://t.co/Gl3iOTulFn pic.twitter.com/m21SnSYJaA — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 2, 2017

> Le résumé anticipé

Attaque au kilomètre zéro de quatre Français, dont Pierre Rolland, on ne sait pas trop pourquoi. L’échappée aura jusqu’à 3’57 d’avance sur le peloton mais pas plus. Après une sieste d’une demi-heure, l’écart fondra à une minute et le quatuor de tête sera repris au pied de la Côte de Villiers la Montagne, où Michal Kwiatkowski et Philippe Gilbert partent ensemble en costauds. La montée vers Longwy (1,6 km à 5,8 %) sera le théâtre d’une grosse bagarre entre les deux hommes et tournera à l’avantage du Belge. Derrière, Bardet fermera le podium après avoir fait étalage de ses talents de puncher. De toute façon, cette étape sera moins bien sans Valverde.

Esta noche me han operado la fractura de rótula en el Hospital Universitario de Düsseldorf. Todo ha ido bien. Gracias a todos por estar ahí pic.twitter.com/Ks2uNKCVUp — alejandro valverde (@alejanvalverde) July 2, 2017

> Votez : qui va gagner l’étape