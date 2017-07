Tour de France 2017: La Sky a-t-elle utilisé une combinaison aérodynamique interdite lors du prologue?

Geraint Thomas premier maillot jaune du Tour — AFP

Geraint Thomas a remporté samedi le prologue du Tour de France 2017, et ça n’a pas plu à tout le monde. Surtout du côté de la FDJ. Ce n’est pas que l’équipe française n’aime pas le Gallois ou la team Sky, qui a réussi à placer quatre coureurs (Kiryienka, Froome et Kwiatkowski sont les trois autres), mais elle a moyennement apprécié de constater que ces derniers avaient bénéficié de combinaisons - a priori aérodynamiques - équipes de vortex. Il s'agit de bandes de petites billes d'air réparties sur les bras et les épaules et qui permettraient d'améliorer l'aérodynamisme et donc le gain de puissance.

« Je ne vais pas aller vérifier toutes les combi. Hier, ça se voyait. Quand ça se voit, on essaye de comprendre », explique le directeur du pôle performance de la FDJ, Frédéric Grappe, au micro de plusieurs médias français. Et de poursuivre que « si le règlement permet de modifier certaines choses, on le fait. Mais dans les règles de l’art. Là, manifestement, on n’est pas dans les règles de l’art quand on lit le règlement. »

Justement, que dit le règlement ?

L’UCI interdit ouvertement « tout équipement vestimentaire susceptible d’influencer la performance du coureur », tout comme elle interdit « de porter des éléments vestimentaires non essentiels pouvant diminuer la résistance de pénétration dans l’air ou à modifier la physionomie du coureur ». Dit comme ça, c’est vrai qu’on peut se poser des questions. Frédéric Grappe, toujours :

« C’est aux commissaires d’appliquer les règles, de faire leur travail. Sinon, à Marseille (20e étape) ou dans d’autres chronos, je leur ai dit qu’ils allaient avoir des combinaisons qui vont bientôt modifier la forme du dos, des épaules. On me dit que c’est intégré dans la combinaison. Oui, mais ce sont des vortex. Donc des éléments aérodynamiques. Donc demain, on va pouvoir modifier manifestement la forme du corps en intégrant éventuellement des petits coussinets dans les combinaisons. Et on nous dira, c’est bon, c’est intégré dans les combinaisons. »

Les commissaires de course ont un peu moins de trois semaines pour trancher. On verra bien sur le chrono de Marseille si tout le monde adoptera le style des Sky ou si ces derniers feront un pas en arrière.