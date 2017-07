Tour de France 2017: Sieste et sprint à Liège... Ce qui nous attend pour la 2e étape

Kittel et Cavendish au sprint en 2016 — Christophe Ena/AP/SIPA

Voici le programme du jour du dimanche 2 juillet pour la 2e étape, entre Dusseldorf et Liège (203,5 km).

> Ce qui s'est passé hier

Geraint, c'est le patron. Sur le prologue à Düsseldorf, le Gallois a dégommé la concurrence pour prendre le premier maillot jaune de ce Tour 2017.

> Les maillots

Le jaune: Geraint Thomas

Le vert: Geraint Thomas (x2)

Le pois: Geraint Thomas (x3)

Le blanc: Stefan Küng

> L'etape du jour

R.A.S ou presque, 200 kilomères de plat avec une petite côtelette à 20 bornes de l'arrivée qui pourrait éventuellement faire sauter un ou deux sprinteurs, tout au plus.

La deuxième étape du Tour de France - Capture d'écran

> À quelle heure prendre l'antenne si vous êtes en vacances

Si vous avez envie de faire la sieste, vous pouvez vous installer dans la canapé après le dessert. Si vous avez mieux à faire, soyez là autour de 16h50 pour ne pas louper le sprint.

> le tweet du jour

Alejandro Valverde a chuté. Alejandro Valverde a abandonné. Et franchement, ça change pas mal de trucs dans ce Tour, surtout pour son équipier Nairo Quintana.

Aïe, aïe, aïe ! Valverde chute et tape violemment la barrière de sécurité. Fin de #TDF2017 déjà pour l'Espagnol ? pic.twitter.com/P7CEYYqaYv — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) July 1, 2017

> Notre conseil lecture

Pour être sûr de ne rien louper sur ce Tour...

Tour de France: La planche, le sprint en montagne, Marseille… Les 10 moments à ne pas louper (c’est là que tout va… https://t.co/vkoTgOL5fD pic.twitter.com/b2YqOPF7SW — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 30, 2017

> Le résumé anticipé

La première échappée du Tour. Evidemment, tout le monde veut être dedans. Du coup, ça bataille pendant quasiment 50 bornes avant que finalement, Pierre-Luc Périchon et huit autres ne prennent le large. Jusqu'à 7 minutes d'avance pour les fuyards, avant qu'ils ne fassent gober par le peloton qui veut son premier sprint du Tour. Les Omega font le tempo pour Kittel, sauf qu'ils vont trop vite et larguent leur propre champion dans le dos d'âne qui sert de 4e catégorie. Du coup, les FDJ en profitent pour reprendre le train et bombardent pour Arnaud Démare. C'est bien, mais pas assez: André Greipel gicle plus vite que tout le monde et remporte déjà son étape contractuelle, devant Cavendish et le champion de France.

> Votez: qui va gagner l'étape?