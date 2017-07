VIDEO. Tour de France 2017: La spectaculaire chute massive qui a mis Froome et Bardet à terre

La pluie a considérablement gêné les coureurs lors de la 2e étape du Tour de France entre Düsseldorf et Liège, le 2 juillet 2017. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Franchement, ça aurait presque été un miracle que ça ne tombe pas. Le peloton du Tour de France n’a pas été gâté par la météo, dimanche, lors de la deuxième étape entre Düsseldorf et Liège. Il a flotté, énormément, et ce qui devait arriver arriva à 30 kilomètres de l’arrivée. Une chute massive à l’entrée d’un rond-point, provoqué par un coureur de la Katusha placé en troisième position, a mis une grosse partie du peloton à terre.

Parmi les hommes qui ont tâté le bitume, Christopher Froome et Romain Bardet. Les deux leaders ont été attendus par des coéquipiers et sont rentrés dans le groupe principal quelques kilomètres plus loin. Plus de peur que de mal, au final, comme l'a dit le coureur d'AG2R à l'arrivée.

Il a ensuite fait meilleur lors de l’arrivée sur Liège, et Marcel Kittel en a profité pour s’adjuger le premier sprint de ce Tour. La Français Arnaud Démare a pris la deuxième place.