EN DIRECT. Mercato: Le PSG pense maintenant à Alex Sandro... Le Fenerbahçe fonce sur Hatem Ben Arfa... Suivez le live avec nous

11h13: Florentino Perez refroidit de lui-même la piste Mbappé (a moins qu'il bluffe, Martoni...)

Le président du Real a donné une interview à esRadio et, si on décide de croire ce qu'il balance, on pourrait presque penser que la piste Mbappé n'est plus si chaude que ça, pour cette saison tout du moins. A vous du juger.

« Il ne faut pas oublier ce qu’il s’est passé avec Pogba. Il se disait aussi que nous allions le recruter. Mbappé est très jeune, c’est un très bon joueur. J’aime tous les bons joueurs, mais ils ne sont que 24 dans l’effectif et seuls 11 peuvent jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui m’ont plu et qui ne sont pas venus. Nous allons faire de notre mieux en sachant que nous avons déjà la meilleure équipe du monde. Nous l’avons démontré. Zidane est proche du joueur depuis quelques années parce qu’il le suit, comme ce fut le cas avec Varane. Mais peu de joueurs de 18 ans jouent au Real Madrid. Il faut avoir de la patience. Si nous recrutons Mbappé, qui part ? »