Descente en enfer: Bastia (provisoirement) rétrogradé en National après avoir été relégué en L2

Les supporters de Bastia agressent les Lyonnais à l'échauffement — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Une année dévastatrice à tous points de vue. Relégué en Ligue 2 après une saison cauchemardesque sur et surtout en dehors du terrain, où les relations difficiles entre les supporters et l’équipe dirigeante ont débouché sur un envahissement de la pelouse et des violences inacceptables lors de réception de l’OL, le Sporting Club de Bastia a été rétrogradé en national par la DNCG, le gendarme du football français.

Le président Géronimi, qui devait se défendre d’une gestion économique calamiteuse et d’un déficit budgétaire de plusieurs millions d’euros avant la clôture des comptes à la fin du mois, n’a visiblement pas convaincu la commission de maintenir Bastia en L2. Le Sporting a immédiatement fait appel de cette décision, indiquant qu'il entendait céder plusieurs joueurs afin de pouvoir se présenter à la prochaine audition avec des comptes positifs. Selon l'Equipe, c'est la vente du prometteur défenseur Djiku qui pourrait sauver le club dans les jours qui viennent. Mercredi, c’est l’AC Ajaccio, 11e de Ligue 2 la saison dernière, qui avait été rétrogradé au troisième échelon national par la DNCG.