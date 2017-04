Sport

TENNIS Serena attend un heureux évènement...

Le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian et la championne de tennis Serena Williams sont fiancés. - SAUL LOEB / AFP et FLAVIO LO SCALZO/AGF/SIPA

Serena Williams future maman

La joueuse va faire une pause cette saison

La magie des réseaux sociaux. Il aura suffi d’une petite photo postée à la fraîche sur Snapchat pour que la planète entière soit au courant de la grossesse de Serena Williams. En couple avec le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, la tenniswoman a posé en maillot de bain avec un ventre rond, le tout accompagné d’une petite mention « 20 semaines ».

Serena Williams is pregnant!! ❤️❤️ pic.twitter.com/u2RfhSzlcB — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 19, 2017

L’Américaine, qui a remportél’Open d’Australie en janvier dernier face à sa frangine, Venus, va donc mettre sa carrière entre parenthèses pour vivre sa grossesse dans de bonnes conditions.

Laissons-nous aller à un petit calcul : enceinte de cinq mois, il lui reste donc encore environ quatre mois à tirer (jusque-là on est d’accord, hein ?) avant de donner naissance à son bébé. Sachant qu’on est mi-avril, on peut d’ores et déjà dire qu’il est peu probable de revoir la plus jeune des sœurs Williams sur un court d’ici à la fin de l’année.

A moins qu’au bout de deux semaines après son accouchement, celle-ci ne puisse déjà s’empêcher de repartir taper des balles. Elle en serait bien capable. En attendant, ce sont ses concurrentes sur le circuit qui se frottent les mains.

