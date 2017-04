Sport

FOOTBALL La pression monte... L'heure du quart de finale retour approche...

Contrairement aux apparences, Raggi aime beaucoup Bernardo Silva - PATRIK STOLLARZ / AFP

W.P.

18h: Et si on vous balançait les compos probables, hein?

Monaco: Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl, Sahin - Dembélé, Kagawa, Reus - Aubameyang

17h45: Oui la solidarité entre l'ASM et le BVB! Le directeur sportif monégasque a offert un... un... oui, un collage de photos fait sur Paint à la manière de 20 Minutes à son homologue du Borussia Dortmund. C'est beau.

📸 Le cadeau de Vadim Vasilyev au DG du @BVB Hans-Joachim watzke, symbole de la solidarité entre les supporters des 2 équipes ! #ASMBVB pic.twitter.com/ZOwQF6P9F5 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 19, 2017

17h30: L'une des VRAIES bonnes nouvelles pour l'ASM avant ce match retour, c'est le come-back de la machine à centrer Benjamin Mendy. D'ailleurs, notre gars sûr Nico vous explique comment le latéral s'est mis à centrer aussi bien.

Monaco-Dortmund: Mais c'est quoi son secret à Benjamin Mendy pour centrer aussi bien cette saison? https://t.co/XBt0rngWmf pic.twitter.com/xg0RsRVrHa — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 19, 2017

17h15: Marco Verratti sera pour Monaco ce soir. Quel homme <3

17h10: J'entends beaucoup de personnes parler de la demie contre le Real, bla, bla, bla... Mais Monaco n'est pas encore qualifié les amis. Dortmund sera très chaud au Louis II.

Monaco-Dortmund: «On va attaquer de la 1ère à la 90e minute», le coach allemand met la pression https://t.co/nBFjcBwdL6 pic.twitter.com/vvIliZkrHg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 19, 2017

17h05: L'info de cet avant-match c'est quand même que Paul Baysse et Ricardo Pereira ont posé avec des supporters du Borussia Dortmund dans le centre de Nice.

Paul Baysse et Ricardo, venus à la collecte de sang, rencontrent les supporters de Dortmund : "Allez Monaco !" 😂⚽️💉 pic.twitter.com/asiH6bwI2P — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) April 19, 2017

17h: je déclare ce live d'avant-match ouvert! Venez nombreux les Minutos.

Pour vous faire patienter avant le coup d'envoi de ce live, je vous propose un excellent papier de notre envoyé spécial, Nicolas, qui est un peu notre N'Golo Kanté à nous.

Monaco-Dortmund: Attentats, explosions, violences… Être footballeur est-il devenu un métier à risque? https://t.co/1KdZP8IZnW pic.twitter.com/TVXqtGjbvi — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 19, 2017

Avant ce match, on n’a que deux souhaits : que l’AS Monaco se qualifie, et que rien ne vienne gâcher la fête ni mettre en danger l’intégrité des joueurs. Si ces conditions sont remplies, on devrait tous passer une agréable soirée. Pour les hommes de Jardim, et en dépit d’un match aller réussi (victoire 3-2) la tâche risque d’être compliquée ce soir au Louis II. D’une, parce que Dortmund pourra compter sur Reus et de deux, parce que les joueurs auront un peu plus la tête à jouer au football que mercredi dernier. Mais bon, on parlera sport plus tard. Là, on se concentre sur l’avant-match, le folklore, tout ça, tout ça…

>> Rendez-vous à 17h pour cet avant Monaco-Dortmund…

