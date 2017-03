Sport

Ramon Rodriguez Verdejo. Ça ne vous parle certainement pas beaucoup. Et si je vous dis Monchi ? Ah voilà ! Le directeur sportif le plus en vogue sur la planète football va quitter le FC Séville.

En poste depuis 2000, le natif de San Fernando est considéré par tous les amoureux du club andalou comme le grand instigateur des succès des Blanquirrojos. Peu glorieux, le palmarès du FC Séville s’est enrichi de deux Coupes du Roi en 2007 et 2010 et surtout de cinq Ligues Europa 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016. Un véritable exploit.

Direction la Roma ?

En alliant une politique de formation des jeunes locaux comme Sergio Ramos ou encore Jesus Navas, Monchi a permis aux Sévillans de dégager des fonds pour parier sur des joueurs en devenir au travers de l’Europe pour les revendre au prix fort.

Il ne s’est pas beaucoup trompé avec les Rakitic, Gameiro, Krychowiak ou encore Bacca. Son plus beau fait d’arme restant tout de même la signature de Daniel Alves pour 550.000 euros en provenance de Bahia. Le latéral droit sera revendu quelques années plus tard contre un chèque de 42 millions du FC Barcelone.

Le travail de Monchi à Sevilla :



Total spent – £36,353,000

Total received – £172,320,000

Profit – £135,967,000



Qui dit mieux ? https://t.co/PU94zxYGNC — Xavi (@Eyolfur) March 30, 2017

Pisté par le Paris Saint-Germain, l’Espagnol, qui a récemment confié qu’il aimerait travailler dans un club français, ne devrait pas atterrir dans l’Hexagone. L’AS Roma est la première sur les rangs et son actuel directeur sportif sur le départ, Walter Sabatini, a confié à la Gazzetta dello Sport que c’était quasiment officiel pour Monchi.

