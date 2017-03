Sport

FOOTBALL Pas les plus grands noms, mais des matchs intéressants...

Leicester contre Séville - James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

B.V.

Leicester - Séville

Juve - Porto

Coup d'envoi à 20h45

Ce ne sont pas les affiches les plus excitantes sur le papier, mais on a vu un sacré match à l'aller. Alors on s'est dit: allez, livons, après tout pourquoi pas. Le retour Leicester-Séville s'annonce passionnant après la victoire des Espagnols 2-1 à l'aller. Entre-temps, Leicester a changé d'entraîneur et viré l'emblématique Ranieri, qui les avait emmené au titre l'an passé. Autant dire que ça s'annonce à la mort ce soir.

Dans l'autre match, la Juve devra gérer son avance de deux buts face à Porto.

>> On se retrouve autour de 20h30 pour cette soirée les amis

