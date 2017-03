Sport

Yannick Noah et Gilles Simon lors du match de Coupe Davis contre le Japon le 3 février 2017. - TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Ce ne fut pas facile. Yannick Noah vient de choisir ses quatre joueurs pour affronter la Grande-Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis du 7 au 9 avril prochains. Faisant face à une hécatombe avec la blessure de Gaël Monfils au tendon d’Achille (il sera tout de même remplaçant), l’absence de Jo-Wilfried Tsonga qui pouponne pour la première fois et l’opération de l’appendicite de Richard Gasquet, le capitaine français a dû faire des choix.

La bande sera emmenée par Lucas Pouille (15e mondial) et Gilles Simon (25e) en simple, tandis que Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, numéros 1 et 6 en double, devront ferrailler face à la paire britannique Jamie Murray et Dominic Inglot. L’absence du numéro un mondial, Andy Murray, pourrait peser dans la balance pour les Bleus. Rendez-vous à Rouen !

