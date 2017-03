Sport

Il avait déjà envoyé du lourd dimanche. Le voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Hatem Ben Arfa a décidé cette fois-ci d’ouvrir son quotidien à ses fans et ça vaut le détour…

« Je me sens affûté. Je me sens bien dans mon corps. Mon plaisir quand je touche le ballon, c’est de faire des petits une-deux, des petits dribbles, de jouer comme quand j’étais petit. » Au début de son nouvel opus, HBA décrit sa passion pour le ballon rond. Et puis, ça se gâte : « Le football c’est très bien, mais j’essaie de m’ouvrir à d’autres choses, j’ai 30 ans. »

Perruque et rôle d’acteur

L’international français apparaît à l’écran avec une sémillante perruque jaune, dansant avec des amis, puis jouant avec eux au Monopoly. On apprend finalement que le joueur du Paris Saint-Germain a fait un tournage pour une série. On le voit vindicatif dans son rôle en interrogeant un homme assis : « Dis la vérité on t’a dit ! » On vous laisse découvrir cette véritable pépite.

