FOOTBALL Hatem Ben Arfa s'est exprimé comme promis « sans filtre » à propos de sa situation au PSG...

W.P.

Quoi de mieux que de commencer son dimanche par un bon vieux déballage médiatique sorti tout droit de nulle part ? Hatem Ben Arfa s’est exprimé sur les réseaux sociaux quant à sa situation au Paris Saint-Germain. Et il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.

La décla du Français avait pourtant commencé de manière plutôt soft. « Je me doutais qu’en venant à Paris, cela allait être compliqué, que j’arrivais dans un grand club etc, mais je ne pensais pas que cela allait être aussi compliqué. Et je continue à me battre, car ici c’est un club que j’aime profondément et je sais que je peux aider cette équipe », a-t-il déclaré. Jusqu’ici, tout va bien.

« Comme si c’était une punition »

Mais l’histoire se corse rapidement. « C’est compliqué d’accepter cette situation d’être remplaçant. On peut accepter d’être sur le banc si on sait que c’est temporaire, ou qu’on peut changer quelque chose. Sinon, c’est comme si c’était une punition. Si on me donne ma chance, et je ne suis pas bon, je partirai de moi-même. Je comprendrai. »

Et de conclure : « Aujourd’hui, je n’accepte pas ma situation. C’est normal, car ça serait bizarre et grave d’accepter ça. Moi, ce qui est sûr, c’est que je ne vais pas lâcher parce qu’on a encore des choses à faire. » Reste à savoir comment Unai Emery réagira à cette sortie, à moins d'une semaine de la finale de la Coupe de la Ligue.

