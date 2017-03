Sport

CYCLISME A 36 ans, Valverde a toujours des jambes de feu...

Alejandro Valverde est sur le point de remporter pour la deuxième fois de sa carrière le Tour de Catalogne. - Lalo R. Villar/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) s’est rapproché de la victoire finale du Tour de Catalogne, après sa 2e place dans la 6e étape courue ce samedi entre Tortosa et Reus sur 189,7 km et remportée par le Sud-Africain Daryl Impey (Orica).

Le top 10 de cette étape débridée. Valverde prend quelques secondes de bonification au passage. #VoltaCatalunya pic.twitter.com/S6Q3DSIWuX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 25, 2017

Valverde profite des bonifications à l’arrivée et de la méforme de son plus proche rival Chris Froome (Sky), qui a perdu plus de 25 minutes, pour se détacher. Il possède désormais 53 secondes sur Alberto Contador (Trek) et plus d’une minute sur son coéquipier Marc Soler avant la dernière étape dimanche à Barcelone (138,7 km).

De Marchi et Cataldo crucifiés à 50 m de la ligne ! Valverde fait un gros sprint, 2e devant Arthur Vichot. #VoltaCatalunya pic.twitter.com/ctycstXCti — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 25, 2017

Vainqueur des 3e et 5e étapes, et du contre-la-montre par équipes de la 2e étape, le cycliste de 36 ans brille depuis le début de la semaine et file tout droit vers une seconde victoire finale dans le Tour de Catalogne après celle de 2009.

