FOOTBALL L’ancien sélectionneur belge de retour sur le devant la scène…

Marc Wilmots, le sélectionneur de la Belgique lors d'un match disputé face à la Norvège le 5 juin 2016 à Bruxelles. / AFP PHOTO / JOHN THYS - AFP

J.T.

Sortis piteusement au premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont trouvé un nouveau sélectionneur. La Fédération ivoirienne vient de nommer Marc Wilmots à la tête des doubles champions d’Afrique (1992 et 2015).

Déjà du boulot

Débarqué de la sélection belge à la suite d’un Euro 2016 peu enthousiasmant au vu de l’effectif pléthorique, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux aura pour mission de qualifier la bande à Éric Bailly pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Palmarès de Marc Wilmots, Nouveau sélectionneur des Éléphants.

Vu le pourcentage de victoires, ne nous attendons pas à mieux. #CIV #CIV225 pic.twitter.com/lQpzRddcUE — Bagwell (@bagwell_225) March 21, 2017

Selon la presse belge, Wilmots s’est engagé pour deux saisons. Il devra vite se mettre à la page car la Côte d’Ivoire affrontera en amical la Russie et le Sénégal les 23 et 27 mars prochains. Il devra faire avec les absences de Serge Aurier et Jean-Michael Seri.

