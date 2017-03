Sport

José Mourinho n’est pas du genre à garder les choses pour lui. Il l’a encore prouvé dernièrement lors d’une interview accordée à la BBC et reprise par Metro. Interrogé sur l’effectif mancunien, le Special One a sorti les flingues et arrosé la cellule de recrutement des Red Devils, expliquant le plus tranquillement du monde que certains choix sportifs du club l’ont totalement dérouté.

« Manchester a vendu des joueurs que je n’aurais jamais lâchés et acheté des joueurs que je n’aurais jamais pris. Je n’aurais jamais vendu Di Maria, Chicharito ou Danny Welbeck. Jamais. Aucune chance », a taclé l'entraîneur portugais.

Cette nouvelle « Mourinhade » devrait pimenter une semaine un peu trop pépouze au sein du club de Manchester United, qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa après avoir éliminé les Russes du FC Rostov.

S’il n’a pas hésité à révéler l’identité des joueurs qu’il aurait bien aimé garder avec lui, le Portugais n’est pas non allé jusqu’à balancer celle des joueurs qu’il aurait préféré voir prendre le large. Reste plus qu’à jouer à « Qui est-ce ? » pour démasquer les boulets de Manchester United.





